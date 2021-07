Evenementensector vraagt coronapas in alle zalen

De evenementensector wil het Covid Safe Ticket ruim ­invoeren. In ruil voor een bewijs van vaccinatie of test mogen dan de maskers af en de dansschoenen aan. De bioscopen passen daarvoor.

Vanaf 13 augustus mogen massa-evenementen de afstandsregels en mondmaskers laten vallen als ze van de bezoeker een Covid Safe ­Ticket (CST) controleren. Daarop staat of je gevaccineerd bent, ­onlangs hersteld van covid-19 of negatief getest. De test is geldig als het gaat om een PCR-test van maximaal 48 uur of een antigeentest van 24 uur.

Het CST-principe is aanvankelijk alleen voor outdoorevents voor een publiek van maximaal 75.000 toeschouwers. Vanaf 1 september kan CST ook voor indoorevenementen met meer dan 1.500 toeschouwers. Dat is beslist op het jongste Overlegcomité.

Het Overleg Kunstenorganisaties (OKO) vraagt nu om die regel ook te verbreden voor kleinere ­zalen. Het gaat met name om de theaterzalen en zowat alle concertzalen kleiner dan de Brusselse AB. ‘Om een concertzaal rendabel te houden, moet je regelmatig kunnen uitverkopen’, zegt Mike Naert van Het Depot in Leuven. ‘Met de huidige maatregelen zijn concertzalen met zitjes beperkt tot hooguit 70 procent van de capaciteit, terwijl staande zalen maar 30 procent ­halen. Dat is niet houdbaar. De steun van de overheid is intussen weggevallen en het wordt, na anderhalf jaar, hoog tijd om weer rendabel te kunnen draaien.’

Kunnen we binnenkort alleen nog naar het theater of concerten als we gevaccineerd zijn of, op eigen kosten, de dag ervoor getest? In Frankrijk was er onlangs protest tegen zo’n coronapaspoort. ‘Maar het alternatief is de dieperik’, zegt Naert. ‘Gelukkig zijn bij ons meer mensen gevaccineerd.’

Hij wijst erop dat de vraag breed gedragen is in de sector. De bioscoopsector steunt de oproep wel, maar is zelf geen vragende partij. ‘Bij ons is dat niet toepasbaar’, zegt Thierry Laermans van de Federatie van Cinema’s van België (FCB). ‘Het lijkt ons onmogelijk voor bioscopen om de controle op het CST uit te voeren. Maar het belangrijkste ­argument is dat een bioscoopbezoek een impulsieve beslissing is. Een concertticket koop je weken op voorhand, maar een filmbezoek plan je soms pas de dag zelf. Hoe haal je dan je testbewijs? In Frankrijk en enkele Duitse deelstaten werd zo’n coronapaspoort verplicht voor bioscopen en het bezoek kelderde er met 50 procent. Dan liever afstandsregels en mondmaskers.’