Podcasttips | Vertrek gerust op reis, met een blinde als gids en de kinderen stil op de achterbank

In ‘Blind Guy Travels’ neemt een blinde je mee op sleeptouw. Om de kinderen op de achterbank stil te houden kan ‘Wetenschapje’ soelaas bieden. En ‘Blind Landing’ biedt een intieme blik in een van de grootste fouten in de Olympische geschiedenis.

De voorbije twee weken duwde DS Vandaag even op pauze. Ook jullie reguliere podcast-dealer Max gaat er even tussenuit. Daarom neem ik de eervolle taak over om jullie twee weken lang de beste podcasts te tippen. Gelukkig laten onze vaste stemmen ons niet op onze honger zitten. Vooraleer ze naar warmere oorden trokken, doken Lise en Alexander de studio in om de beste stukken uit DS Weekblad voor te lezen. Als inleiding geeft de redacteur van het artikel een persoonlijke inkijk in hun schrijfproces.

Mijn favoriet is het verhaal van Patricia. Wie schuilt er écht achter een foto online? Catfishing kan desastreuze gevolgen hebben, van gezichtsverlies tot zelfs de dood. ‘Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de wereld van datingapps en de dromen en desillusies die daar rondhangen’, vertelt Lieve Van De Velde van de cultuurredactie. Het verhaal begint bij een professioneel model uit Michigan die haatberichten krijgt en eindigt in Ghanese cybercafés. Dit klinkt als een heuse podcastreeks, maar voor de zomer houden we het op een 17-tal minuten.

1. ‘Blind Guy Travels’, met een blinde als gids

Reizen dient niet alleen om onze batterijen op te laden op een zonovergoten strand, het kan ons ook een ander perspectief bieden. Blind Guy Travels toont je een perspectief dat je niet kan zien, maar moet horen. Gids van dienst is Matthew Shifrin. Hij is muzikant, heeft een eigen bedrijf en is blind.

De proloog zet onmiddellijk de toon door onze focus te trekken naar een vreemde ‘klik’ dat te horen is wanneer Matthew spreekt. Geen slechte microfoon, maar zijn braillecomputer is de schuldige. In plaats van deze kleine storingen op te kuisen, gebruikt Matthew net die onvolmaaktheid om ons in twee minuten mee te nemen in zijn wereld. Hier bereidt hij zich voor op een TED talk, maakt een dating profiel aan en start zijn eigen bedrijf door te spelen met Lego.

De premisse zou kunnen leiden tot een soort ‘blind zijn 101’. Maar de combinatie van de speelse soundtrack en eerlijke, vaak grappige manier waarop Matthew zijn verhaal brengt, maakt dit een ontspannende ontdekkingstocht.

2. Tips om de kinderen stil te houden

Met het in het oog houden van de corona maatregelen per land en controles op negatieve CPR testen, zou je nog het belangrijkste voorbereidend werk van je reis vergeten: hoe houden we de kinderen op de achterbank stil? Geen zorgen, audio liefhebbers. I got you.

Ketnet heeft door dat kleine kinderen niet altijd bewegende beelden nodig hebben om geboeid te blijven. Voor de allerkleinsten is er een breed aanbod, waaronder Op luistertocht met Ridder Muis. In korte afleveringen tussen vijf en tien minuten gaat de kleine ridder op zoek naar vreemde geluiden. Deze hebben te maken met een gebruik of beroep in de vroege middeleeuwen, waarover je als volwassene ook wat van kan opsteken.

Voor iets oudere kinderen kan je terecht bij Het Geluidshuis. Als experts in hoorspelen brengen ze een zekere theatraliteit in hun podcasts. Zelfs in eentje over wetenschap. Wetenschapje (8+) beantwoordt per aflevering een fantasierijke, wetenschappelijk verantwoorde vraag op kindermaat. Of ja, laten we eerlijk zijn, dit is een van de weinige wetenschappodcasts die niet volledig over mijn hoofd gaat. Als jouw kind al begint te puberen, kan Frankie soelaas bieden. Hierin vertellen jongeren zelf hun verhaal. Puur en herkenbaar, begeleid door sfeervolle muziek.

3.0 ‘Blind Landing’, een van de grootste fouten in de Olympische geschiedenis

Vakantie of niet, de kans is groot dat je deze middag gekluisterd aan een scherm spendeert om Nina Derwael aan de brug te zien zwaaien. De allroundfinale gymnastiek is steeds een hoogtepunt op de Olympische Spelen. Dit jaar wordt de vrouwenfinale fel bediscussieerd door de beslissing van Simone Biles om niet deel te nemen. Maar deze furore is peanuts vergeleken met die in Sydney 21 jaar geleden.

In 2000 ging tijdens de oefening op de balk turnster na turnster op de grond. In Blind Landing gaat Journalist Ari Saperstein op zoek naar hoe dit kon gebeuren. Hoe hard Saperstein ook probeert om de spanning erin te houden, de reden achter de onbedoelde tuimelingen wordt al snel duidelijk. Toch is deze podcast het luisteren waard. Het biedt een blik in de precaire situatie waarin deze atleten zich bevinden. En welke onverwachte gevolgen één klein foutje kan hebben.

