Antwerp haalt Deen Viktor Fischer (ex-Ajax) officieel binnen

Viktor Fischer (27) is officieel een speler van Royal Antwerp FC. De Deen tekende vrijdag een contract voor vier seizoenen op de Bosuil. De linksbuiten, die vijf jaar geleden nog furore maakte bij Ajax, komt over van FC Kopenhagen.

De 27-jarige Fischer mocht bij FC Kopenhagen vertrekken, ondanks 29 goals en 44 assists in 120 duels. Fischer, 21-voudig international, is vooral bekend van zijn periode bij Ajax (2012-2016), waar hij 33 keer scoorde in 111 duels en tweemaal kampioen werd. Nadien hoopte hij in het buitenland door te breken, maar bij Mainz en Middlesbrough kon hij zijn stempel niet drukken.

De creatieve rechtspoot keerde dan maar terug naar eigen land en werd met Kopenhagen in 2019 Deens kampioen, maar nu is het tijd voor iets nieuws. De landgenoot van trainer Brian Priske landde donderdag al in België, maar hij moest uiteraard zijn medische tests nog doorkomen vooraleer alles kon worden afgerond.