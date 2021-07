Vlaamse acteur opgepakt in onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik

Een Vlaamse acteur uit kinderprogramma’s en -films is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermoedelijk kindermisbruik. Het gerecht kwam de man op het spoor na undercoveronderzoek van een Nederlandse journalist, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan VRT NWS.

‘Omwille van de ernst van de feiten is het parket Antwerpen meteen aan de slag gegaan met de informatie die door DPG Media werd overgemaakt’, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Het parket besliste om een onderzoeksrechter te vorderen voor de kwalificatie ‘verkrachting van minderjarigen’.

De verdachte werd op vrijdag 23 juli opgepakt en verhoord door de Antwerpse politie. Er werd ook een huiszoeking uitgevoerd waarbij materiaal in beslag werd genomen. De mag mocht na verhoor beschikken.

De politie schoot in actie nadat een Nederlandse journalist van het onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’ een gesprek filmde met een verborgen camera. Hij zou gezegd hebben dat hij seks had met minderjarige jongens en ging in op een (valse) uitnodiging om 10-jarige te ontmoeten in een hotelkamer. Tijdens het verhoor ontkende hij alles en deed hij de uitspraken af als ‘grootspraak’.

De verdachte is een Vlaamse acteur van middelbare leeftijd. De voorbije twintig jaar speelde hij grote en kleine rollen in tientallen producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney.