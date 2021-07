Gezocht: wooncontainers voor slachtoffers wateroverlast

Het Waals ­Gewest heeft gisteren een oproep ­gelanceerd om wooncontainers ter ­beschikking te stellen voor ­dakloos geworden mensen.

Na de waterellende van twee weken geleden in de vallei van de Vesder zitten duizenden gezinnen tijdelijk of definitief zonder bruikbare woning. Velen van hen logeren al een tijd lang bij familie of vrienden, maar die situatie kan niet blijven duren.

Het Gewest lanceert daarom een oproep aan bedrijven die ­containers verhuren met aankoop­optie. Wallonië zoekt zowel containers die tot woning kunnen ­worden omgevormd als containers voor de opslag van meubilair.

Een exact beeld van het aantal gezinnen dat een noodwoning ­nodig heeft, is er nog niet, maar met de stap die gisteren werd gezet zouden gemeenten vanaf begin september hun bestellingen kunnen doorgeven. Een zestigtal Belgische en buitenlandse bedrijven werd al rechtstreeks aangeschreven, laat minister van Wonen Christophe Collignon (PS) weten.

‘Het is een gekkenhuis’

De huur van containers is maar een van de pistes waarop de Waalse ­regering werkt om de woningnood op te lossen. Er is een grote nood aan woningen, bevestigen de ­vastgoedmakelaars uit de buurt. Die worden de voorbije dagen overstelpt met vragen van mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning. In veel gevallen is het de verzekering die zal opdraaien voor de kosten, maar er is nauwelijks aanbod. ‘Het is een gekkenhuis’, zegt Glenn Valencuc van ­immo Ekilibre in Verviers aan Le Soir. ‘We kunnen de slachtoffers niet helpen. Er is gewoonweg niets meer beschikbaar.’ Gelukkig is er wel solidariteit. Op de sociale ­media stellen her en der mensen vakantiehuizen ter beschikking. ‘Ook bij ons melden mensen zich aan om tijdelijk slachtoffers onder te brengen in hun eigendom’, zegt Valencuc.

Nog opmerkelijk: de vastgoed­makelaars stellen tot nu geen ­stijgingen van de normale huur­prijzen vast. Het lijkt erop dat tot nader order niemand op de woonmarkt van plan is om de situatie te misbruiken voor eigen gewin.