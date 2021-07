Anderlecht ontmoet Albanese Laç in derde kwalificatieronde

Het Albanese Laç heeft donderdagavond 0-0 gelijkgespeeld tegen het Roemeense Universitatea Craiova in de terugmatch van de tweede kwalificatieronde van de gloednieuwe Conference League. Laç had vorige week de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen en is dus gekwalificeerd voor de derde voorronde, waarin het RSC Anderlecht in de ogen kijkt.

Anderlecht is rechtstreeks gekwalificeerd voor de derde voorronde en weet nu dat het zich kan opmaken voor een duel tegen de Albanezen. Op papier is dat een haalbare kaart voor het team van Vincent Kompany. De derde voorronde in de Conference League wordt afgewerkt op 5 en 12 augustus.

Aan de groepsfase nemen 32 teams deel, waarvan er 22 uit de voorrondes van de Conference League komen. De tien resterende plaatsen worden ingevuld door verliezers uit de laatste voorronde van de Europa League.