Scarlett Johansson klaagt Disney aan wegens contractbreuk na release Black Widow

Scarlett Johansson, die de hoofdrol speelt in Black Widow, heeft Disney aangeklaagd wegens contractbreuk. De actrice is het er niet mee eens dat de Marvel-film op dezelfde dag in de bioscopen en op de streamingdienst Disney+ in première ging.

Begin juli kwam de Marvel-film Black Widow uit in de zalen. Maar de film verscheen ook op streamingsdienst Disney+. En daar zit het probleem volgens Johansson. In haar contract zou gestaan hebben dat de film exclusief in de cinemazalen zou moeten verschijnen.

‘Disney heeft opzettelijk de overeenkomst met Marvel geschonden, waardoor mevrouw Johansson niet het volledige voordeel uit haar deal met Marvel heeft kunnen halen’, citeert Variety uit de aanklacht. Het bedrag dat de actrice voor de film ontvangt, is grotendeels afhankelijk van hoeveel bioscoopkaartjes worden verkocht.

Disney kondigde in maart aan dat de film in de bioscopen en via de eigen streamingdienst op dezelfde dag in première zou gaan. Abonnees van Disney+ moeten wel betalen om de film te kunnen bekijken.

In de aanklacht staat nog dat de beslissing van Disney ervoor zorgde dat Marvel geen ‘erg grote box office bonussen’ aan Johansson moest betalen, waardoor de opbrengsten voor de actrice laag waren. Tot nu toe heeft de verkoop van tickets voor de film wereldwijd zo’n 319 miljoen dollar (bijna 270 miljoen euro) opgebracht. Dat is een van de laagste opbrengsten van een Marvel-film.