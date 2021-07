Ruim negen op tien bloeddonors in Nederland heeft corona-antistoffen

Van de 2.000 mensen die bloed doneren bij de Nederlandse bloedbank Sanquin, heeft inmiddels ruim 93 procent antistoffen tegen het coronavirus. Dat stelt de bloedbank donderdag vast op basis van eigen onderzoek. Volgens Sanquin is het overgrote deel van die antistoffen verkregen door vaccinatie.

Elke week onderzoekt de Nederlandse bloedbank Sanquin de antistoffen voor het coronavirus in ons afweersysteem. Hoe meer antistoffen iemand heeft, hoe beter diegene is beschermd tegen een besmetting met het virus, en hoe kleiner de kans dat een besmetting zal leiden tot ernstige ziekte.

Uit de resultaten van afgelopen week blijkt dat intussen 93 procent van de 2.000 bloeddonors antistoffen heeft. Sanquin-viroloog Hans Zaaijer: ‘Een gemiddeld hoog percentage mensen met antistoffen betekent nog niet dat dat overal in Nederland even hoog is, en de bescherming tegen het virus overal voldoende is. Mensen zonder antistoffen lopen nog steeds risico.’

Stijging bij jongere donors

Volgens Sanquin is de vaccinatiestrategie duidelijk terug te vinden in de stijging van de antistoffen bij steeds jongere donors: ‘Van half april tot half juli steeg het aantal donors met antistoffen elke week spectaculair, met gemiddeld 5 procent per week. Vanaf half juni zien we ook de donors onder de 30 jaar snel stijgen. Op dit moment heeft ruim 93 procent van de donors bij Sanquin antistoffen’, klinkt het.

De bloedbank gebruikt een test om verschillende corona-antistoffen te onderscheiden. Op die manier kunnen de onderzoekers vaststellen of iemand door vaccinatie of door een infectie antistoffen heeft ontwikkeld.

De resultaten van het onderzoekt betekenen niet dat ruim 93 procent van alle Nederlanders corona-antistoffen heeft. 70-plussers en kinderen onder de 18 jaar oud zijn niet meegenomen in het onderzoek omdat zij geen bloed doneren. Daardoor ligt het percentage Nederlanders met antistoffen wellicht lager.