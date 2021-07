AA Gent verliest terugwedstrijd van Valerenga, maar stoot wel door in Conference League

AA Gent heeft zijn terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League op bezoek bij het Noorse Valerenga verloren. Een vroege owngoal van Okumu en een laat kopbaldoelpunt van Näsberg zorgden voor een 2-0 nederlaag. Dankzij de 4-0 uit de heenwedstrijd plaatsen de Buffalo’s zich wel zonder problemen voor de volgende ronde.

‘Don’t look back in anger’, galmde 45 minuten voor de aftrap door de luidsprekers van de Intility Arena. Valerenga dat tien jaar na hun laatste Europese thuiswedstrijd ook de 108ste verjaardag van de oprichting van hun club vierde, wilde zich niet als makke lammetjes naar de exit van de Conference League laten leiden door AA Gent. Hierbij moesten ze het wel stellen zonder doelman Klaesson die op weg is naar Leeds United.

Maar de Buffalo’s waren vier dagen na de nederlaag in Sint-Truiden ook wel tuk op een klinkende prestatie in Oslo. Hein Vanhaezebrouck pakte andermaal uit met een onuitgegeven elftal waarbij Bolat, Ngadeu, De Sart, Hjulsager, Malede en Bruno als meest opvallende afwezigen werden vervangen door Roef, Ngadeu, Kums, Tissoudali en Depoitre die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen. Castro-Montes kreeg dan een centrale rol op het middenveld toegewezen.

En de intenties van Valerenga – aangevuurd door een bijzonder enthousiaste aanhang – werden in de openingsfase meteen duidelijk. Net als in de Ghelamco Arena eiste de thuisploeg meteen het balbezit op. Dat vroeg offensief leverde al na 10 minuten succes op: na een stevige scrimmage in de Gentse zestien, zette Sahraoui de bal hard voor en Okumu devieerde pardoes in eigen doel (1-0). Even later moest Roef in twee tijden vol aan de bak om de Gentse bonus op drie te houden.

Tissoudali met zeldzame Gentse flits

Tegenover al dat Noors geweld konden de Buffalo’s slechts zeer moeizaam een vuist maken. Het team van Hein Vanhaezebrouck acteerde te slap om haar eigen, vertrouwde spel te kunnen ontwikkelen. Plots ontbond Tissoudali dan toch eens zijn duivels, de 28-jarige Amsterdammer murwde zich voorbij twee opponenten en kwam oog in oog met de thuisdoelman die zijn poging in extremis pareerde.

Aan de overkant dook Tollas Nation – op hoekschop – plots op voor Roef maar de centrale verdediger besloot van dichtbij hoog over. De thuisploeg moest vervolgens wel even gas terug nemen en de hard werkende Samoise liet zich prompt opmerken met een puike afstandspoging die Haug in hoekschop werd verwerkt. En net zoals de felle regenbuien die de Noorse hoofdstad al een hele dag teisterden, stak met de rust in zicht ook de storm van de thuisploeg opnieuw de kop op.

Odjidja en Depoitre blijven in de kleedkamer

Kortom: de Buffalo’s wisten zich 45 minuten lang geen raad met de vurige speelstijl van de Noren: de Gentse defensie hapte constant naar adem happen, terwijl het middenveld al te vaak achter de feiten aan holde en voorin kon Depoitre niet verhullen dat hij nog te veel matchritme mist. Een donderspeech van Vanhaezebrouck leek dan ook onafwendbaar, al was het hoge rotatieritme misschien ook wel niet bevorderlijk voor een team dat duidelijk nog zoekende is.

Vanhaezebrouck greep dan ook in en bracht na rust Bayo en De Sart voor Depoitre en Odjidja. De twee nieuwkomers moesten de Buffalo’s in staat stellen om greep te krijgen op het wedstrijdverloop. En die keuze loonde bijna meteen: Bayo glipte door de buitenspelval maar stuit op Haug, vervolgens bediende de spits de vrijstaande Castro-Montes wiens poging werd afgeblokt en in de rebound kon ook Nurio niet afwerken.

Gentse revival blijft ook na rust uit

Valerenga kon na de pauze niet meer het tempo ontwikkelen dat ze tijdens de eerste 45 minuten hadden geëtaleerd. De partij was in dat vierde kwartier zeker meer in evenwicht maar toch liep er bij Gent nog teveel fout om echt te kunnen spreken van een metamorfose. Ook nu bleven teveel Buffalo’s in hetzelfde bedje ziek: tegen een gretige opponent moet je zelf ook durven anticiperen om als winnaar uit een duel te komen, dat gebeurde bij Gent veel te weinig.

Een moedig strijdend Valerenga leek de moed al opgegeven te hebben maar toen Nasberg op een hoekschop van Nasberg de 2-0 binnenkopte, laaide er opnieuw hoop op in de Noorse harten. Maar uiteindelijk verlaten ze met opgeheven hoofd de Conference League, terwijl de Buffalo’s zonder al te veel glans doorstoten naar de derde voorronde.

Reken maar dat de Gentse technische staf heel wat stof tot nadenken heeft. Het duchtig roteren lijkt bovendien haar doel voorbij te schieten. Misschien toch nog maar eerst wat automatismen kweken en vertrouwen tanken. De twee meest recente prestaties zorgt bij de blauw-witte achterban al voor onrust. En dat is nu net wat de Gentse burger kan missen als kiespijn na de maandenlange malaise van vorig seizoen.