‘Woonzorgcentra moeten waakzaam blijven’

In mei werd een woonzorgcentrum in Nijvel met een grote corona-uitbraak geconfronteerd, hoewel de bewoners die besmet raakten allemaal eerder ­gevaccineerd waren. Twaalf onder hen overleden. Er werd een onderzoek op poten gezet en de resultaten zijn nu bekend.

De uitbraak schokte het personeel van de voorziening. Drie kwart van hen was ook gevaccineerd. Sindsdien hebben nog meer zorgverleners zich laten vaccineren.

Onderzoek dat de RTBF kon inkijken, leert dat er niets mis was met de toedienings- en bewaringscondities van het vaccin.

Wat was dan wel de oorzaak? ­Corona-expert Emmanuel André wijst er meerdere aan. Het ging om Engelse en Britse varianten, die besmettelijker zijn. De twaalf bewoners die overleden, hadden meerdere andere aandoeningen en ­waren daardoor extra kwetsbaar. Het vaccin is bij zulke mensen minder effectief. Meerderen onder hen stierven door een hevige ontstekingsreactie als gevolg van de infectie. Het woonzorgcentrum was eerder gespaard gebleven van corona. Daardoor verslapte, zeker na de vaccinaties, de waakzaamheid.

André waarschuwt: ‘De effectiviteit van het vaccin bij ouderen wordt ook opgebouwd door de vaccinatie van het personeel en anderen die het rusthuis binnen­komen. Zolang het virus in de ­samenleving blijft circuleren, zullen er clusters in rusthuizen blijven opduiken. Gelukkig meestal niet zulke ernstige.’