Het financieel drama na de overstromingen: ‘Helft van de huurders niet verzekerd’

Na het drama van de overstromingen, voltrekt zich nu mogelijk een tweede kleine ramp. Heel wat mensen blijken niet verzekerd, en zullen dus ook geen aanspraak kunnen doen op financiële steun van het Waals Rampenfonds. Dat blijkt alvast het geval in Verviers.

Er werd vorige week al even zenuwachtig geschuifeld op de persconferentie over de heropbouw na het noodweer. Het was een van de laatste vragen die Waals minister-president Elio Di Rupo voorgeschoteld kreeg: ‘Wat met de mensen die niet verzekerd zijn?’. Want het Waals Rampenfonds is momenteel niet voorzien om mensen die niet verzekerd zijn, terug te betalen. Het fonds betaalt sowieso niet terug wat onder een klassieke ‘brandverzekering’ van een huis valt. Die dekt ook een inboedel in geval van overstroming.

Om mensen die niet verzekerd zijn verder te helpen, zal het Rampenfonds in Wallonië dus moeten worden aangepast. De Waalse regering zal daarvoor de nodige wetswijzigingen voorstellen in het Waals Parlement. Maar Di Rupo gaf ook aan dat dit ‘een werk van lange adem kan zijn’.

Nu blijkt dat het aantal mensen dat niet verzekerd is, wel eens een aanzienlijke groep zou kunnen zijn. In Verviers werd door de stad een permanentie ingericht om mensen met administratieve en juridische vragen verder te helpen. Daar blijkt de situatie alvast ernstig.

Helft van de huurders niet verzekerd

‘Een op twee van alle getroffen huurders is niet verzekerd voor zijn inboedel’, zegt Alexandre Chapelle, verantwoordelijk voor de financiën in Verviers aan het Franse RTBF.

Dat is bovendien niet de enige voorwaarde: enkel wie een vervangingsinkomen (zoals een werkloosheidsuitkering) of een integratie inkomen krijgt, kan aanspraak doen op financiële hulp van het Rampenfonds. ‘We pleiten daarom ook dat deze voorwaarden worden versoepeld’, aldus Chapelle. Hoe verregaand de situatie is in andere getroffen streken, is momenteel nog niet duidelijk.