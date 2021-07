‘Overheid Malta mee verantwoordelijk voor moord op journaliste’

Malta is mee verantwoordelijk voor de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia in oktober 2017. Zo oordeelde een onderzoeksteam van drie rechters.

Galizia was een onderzoeksjournaliste die vlak voor haar dood vooral onderzoek deed naar corruptie binnen de overheid en de nauwe banden tussen regeringsleden en zakenlieden. Ze stierf in oktober 2017 op 53-jarige leeftijd door een autobom. Er werden toen drie verdachte huurmoordenaars opgepakt, waarvan één al werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

In 2019 kwam er een onafhankelijk onderzoek dat moest bepalen of de moord had kunnen voorkomen worden. Dat gebeurde vooral onder druk van Europa. De conclusies van dat onderzoek zijn nu bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de overheid van Malta mee verantwoordelijk is voor de moord. Het rapport benoemt de regering niet rechtstreeks als verantwoordelijke, maar zegt wel dat de overheid in Malta een ‘klimaat van straffeloosheid’ heeft laten ontstaan. En dat daardoor het risico dat Galizia liep, door de gevoelige informatie die ze had, niet erkend werd en de vrouw dus ook niet beschermd werd.