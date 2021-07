Zijn eerste poging in 2019 mislukte door een bevroren teen, maar woensdagochtend heeft Niels Jespers (35) uit Hoogstraten dan toch de top van de K2 bereikt. Dat is de technisch moeilijkste en gevaarlijkste berg ter wereld om te beklimmen. Goed voor 8.611 meter.

Tokio is niet de enige plaats ter wereld waar dezer dagen topprestaties worden neergezet. Ver van al dat olympisch geweld is er nog een Belg die in alle stilte records doet sneuvelen. Niels Jespers werd ...