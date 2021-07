Gemengde estafette start zonder geblesseerde toploopster Cynthia Bolingo

De gemengde 4x400m-ploeg zal het vrijdag moeten doen zonder Cynthia Bolingo. Haar coach wimpelde aanvankelijk weg dat er iets aan de hand was toen ze niet op de startlijst stond van de gemengde 4x400m maar Bolingo is wel degelijk geblesseerd en moet daarom forfait geven voor de eerste ronde.

De beste 400-meterloopster van het ogenblik – haar persoonlijk record van 50.29 is de snelste Europese chrono - liep tijdens de acclimatisatieperiode in het trainingskamp in Mito een spierscheur op, zo wordt bevestigd uit de entourage. Alvast in de kwalificatieronde voor de finale kan ze niet deelnemen. Dat betekent een domper op de kansen van de nieuwe olympische discipline.

De gemengde 4x400m-ploeg is in theorie de estafettediscipline met de beste medaillekansen voor België. Heel wat landen zetten hun betere atleten in en nemen de discipline er niet zomaar wat bij, met Bolingo was Team Belgium een pak sterker. Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée starten vrijdag in de kwalificaties. Bolingo is ook geselecteerd voor de individuele 400m en voor de Belgian Cheetahs, volgende week. Het is afwachten of ze klaar raakt.