Froukje: ‘Ik zocht een flitsende zonnebril, zodat mensen onder de indruk zouden zijn van mijn popsterrenbestaan’

De Nederlandse artieste Froukje Veenstra steekt deze zomer af en toe de grens over om op Belgische festivals te spelen. Ze staat de komende dagen op het podium van Vloedgolf in Brugge en Boterhammen in de Stad in Brussel. Later dit jaar speelt ze in Brussel en Antwerpen, en verzorgt ze het voorprogramma voor Bazart in de Antwerpse Lotto Arena. Dit zijn haar stijlgeheimen.