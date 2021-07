Macron afgebeeld als Hitler: Franse president dient klacht in

De Franse president Emmanuel Macron neemt juridische stappen tegen de man die hem op grote reclameborden als Hitler liet afbeelden.

‘Gehoorzaam. Laat u vaccineren’, zo staat op de posters met een afbeelding van Macron als Hitler. Onder meer in Toulon verscheen het beeld op een groot reclamebord.

Michel-Ange Flori, die de beelden maakte en zo’n 400 reclameborden beheert in het Zuid-Franse departement Var, heeft aan de lokale krant Var-Matin gezegd dat de lokale politie hem heeft aangesproken. ‘Ze bevestigden dat er een klacht is gekomen van het Elysée. Ik was verrast en gechoqueerd.’

Flori is niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 kreeg hij een boete van 30.000 euro voor een reclamebord waarop hij BFM-TV op de korrel nam. Hij viseerde ook al meerdere ministers. Zelf vindt Flori dat hij zijn recht op vrije meningsuiting uitoefent.

In meerdere Franse steden is geprotesteerd tegen de coronapas die de Franse regering invoert. Op heel wat spandoeken stond ‘dictatuur’ te lezen en ­verwijzingen naar de Tweede ­Wereldoorlog – Vichy, nazi, verzet, maar ook gele Jodensterren – ­waren nooit veraf.

De Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune heeft die retoriek veroordeeld. ‘Waren er maar meer dictaturen zoals Frankrijk in de wereld’, reageerde hij.

De Franse coronapas moet momenteel al getoond worden in musea, theaters, bioscopen, maar ook pretparken en zwembaden waar meer dan 50 personen samenkomen. Het geldt als een bewijs dat iemand volledig gevaccineerd of recent getest is. Vanaf 9 augustus zal dat uitgebreid worden naar cafés, restaurants, beurzen, tentoonstellingen, vliegtuigen, treinen, langeafstandsbussen en medische instellingen.