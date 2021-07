Neutrale zone gaat ook voor hongerstakers definitief dicht

De neutrale zone in de buurt van het Sint-Katelijneplein gaat definitief dicht. Staatssecretaris Sammy Mahdi sluit de zone definitief, ook voor de hongerstakers.

Zij zouden genoeg geïnformeerd zijn over mogelijke regularisatiedossiers, klinkt het daar. Ondanks de sluiting stonden er ook vandaag al een dertigtal mensen aan te schuiven. In de late namiddag stond gisteren nog altijd een honderdtal mensen aan de ingang van de neutrale zone, hongerstakers en andere sans-papiers die hoopten er ook een regularisatie te kunnen krijgen.

De neutrale zone werd opgericht om de hongerstakers naar de bestaande procedures toe te leiden. Nadat ze de nodige informatie kregen, konden de sans-papiers daar meteen individueel hun aanvraag indienen. Het was een laatste poging van Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi om de hongerstaking via individuele regularisatie van de sans-papiers op te lossen.

‘Dit heeft zijn nut bewezen, de hongerstaking is gestopt. Na overleg deze week tussen de vertegenwoordigers van de hongerstakers en de Dienst Vreemdelingenzaken is aangegeven door hen dat de neutrale zone niet open hoeft te blijven’, klinkt het bij kabinet Mahdi.

De bekendmaking van de neutrale zone zorgde in de eerste dagen voor een toestroom van sans-papiers uit het hele land. Vaak dachten zij dat ze rechtstreeks papieren konden verkrijgen in de neutrale zone. Die geruchten heeft staatssecretaris Mahdi eerder meteen de kop in gedrukt.

Ondanks de volledige sluiting stond er donderdag toch nog een dertigtal mensen aan te schuiven in de hoop op meer informatie over hun regularisatiedossier. Wie een regularisatie-aanvraag wil indienen moet dat via de eigen gemeente doen, benadrukt het kabinet Mahdi nogmaals.