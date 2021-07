Nu ook officieel: Peter Sagan en Pascal Ackermann verlaten na het seizoen Bora-hansgrohe

Het Duitse wielerteam Bora-hansgrohe wil vanaf volgend seizoen een nieuwe weg bewandelen. Op die nieuwe weg is er echter geen plaats meer voor Peter Sagan (31). Het contract van de Slovaakse superster wordt niet meer verlengd. Ook de Duitse sprinter Pascal Ackermann zal de ploeg aan het eind van het seizoen verlaten.

Dat Peter Sagan Bora-hansgrohe zou verlaten is geen verrassing. Zijn vertrek hing al langer in de lucht en de drievoudige wereldkampioen wordt al een tijdje gelinkt aan het Franse Total Direct Energie. Sagan reed sinds 2017 in dienst van de Duitse formatie en boekte er heel wat successen. Zo won hij onder meer etappes in de Tour, enkele keren het groen, een rit in de Grio, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix.

‘Nu is het echter tijd voor een nieuwe strategische lijn’, duidt de ploeg op zijn website. ‘Ik wil de rijders bedanken, want ze waren een belangrijk deel van onze ploeg en we hebben samen veel successen geboekt’, zegt teammanager Ralph Denk over het vertrek van zowel Sagan, als Ackermann. Die laatste was ook al sinds 2017 aan de slag bij de Duitse formatie, maar moet nu andere oorden opzoeken. ‘Met Peter hebben we nog lang onderhandeld en we wilden op zich wel met elkaar door, maar hij had het gevoel dat hij een andere optie had die beter in de lijn lag met zijn ideeën. Hoe dan ook is het jammer dat hij vertrekt, want Peter heeft veel bijgedragen aan het succes van het team. We zullen hem daar altijd dankbaar voor zijn.’

Ook Ackermann kreeg volgens Denk aanvankelijk een contractverlenging aangeboden. ‘Maar hij besloot dat het tijd was voor iets nieuws. Ik kan zijn beslissing begrijpen, al had ik hem wel liever aan boord gehouden’, vertelt Denk. ‘Wij gaan nu als team een nieuwe fase van verandering in. We zijn ons ondertussen al aan het reorganiseren voor de toekomst. Ik wens beide rijders het allerbeste in het vervolg van hun carrière. Maar laten we eerst nog proberen om in schoonheid en met een zege afscheid te nemen.’