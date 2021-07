Olympisch kampioen haakt zakje voor gouden medaille: ‘Zo kunnen er geen krassen op komen’

Op zijn vierde Olympische Spelen sprong de Brit Tom Daley eindelijk naar een gouden medaille. De schoonspringer is niet alleen een voorvechter voor lgbti-rechten, hij heeft ook fans die hem volgen voor zijn naai-en haakwerk. Om zijn gouden medaille te beschermen, haakte hij daarom snel een zakje om het veilig te kunnen opbergen.

Vierde keer, goede keer, samen met Matty Lee kon de schoonspringer in het synchroonduiken van het 10 meterplatform China achter zich houden. Daley debuteerde in de Olympische Spelen in 2008 voor team Groot-Brittannië en springt al twintig jaar. Hij was zo opgetogen met zijn medaille, dat hij vast overtuigd is om het metaal met veel zorg naar huis te brengen.

Daley is niet alleen synchroonduiker, hij heeft ook een speciaal Instagram account, madewithlovebytomdaley, voor zijn hobby, naaien en haken. Daar toonde hij aan zijn 185.000 volgers dat hij snel een zakje had gehaakt voor zijn gouden medaille, ‘om te voorkomen dat er krassen op komen’. In de video toont hij een zakje met aan de ene kant de Britse, en de nadere kan de Japanse vlag. ‘Het kan er goed in, nu heb ik een zakje om mijn medaille veilig bij me te dragen’, zegt hij.

Het naai-en haakwerk is erg belangrijk voor deze Olympiër. ‘Mijn liefde voor naaien en haken is iets wat me kalm heeft gehouden tijdens corona en in de aanloop naar de Olympische Spelen’, zei Daley.

Op het podium, met de gouden medaille om de hals, maakte Daley nog een sterk statement. Hij moest dertien jaar wachten op zijn overwinning, maar als voorvechter voor lgbti-rechten wilde hij van het moment gebruikmaken om andere jongeren een hart onder de riem te steken.

‘Ik ben ontzettend trots dat ik kan zeggen dat ik homo ben en ook een Olympisch kampioen. Toen ik jonger was dacht ik dat ik niets kon bereiken, simpelweg omdat ik ben wie ik ben. Nu ik kampioen ben weet ik dat je alles kan bereiken.’