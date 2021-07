Volgelingen van Steve Bannon moeten abdij in Italië verlaten

Er komt geen speciale academie voor rechts-nationalisten in een ­abdij in Midden-Italië.

De droom van rechts-nationalisten om in een schilderachtige abdij in Italië hun eigen ­opleiding in te richten, gaat in rook op. De volgelingen van Steve Bannon, ooit de strateeg van de toenmalige rechts­populistische Amerikaanse president Donald Trump, hebben de sleutels moeten teruggeven aan het Italiaanse ministerie van Toerisme en Cultuur. Dat is van plan de abdij ­opnieuw ‘open te stellen voor iedereen’ en ziet grote kansen voor het toerisme.

Juridische strijd

Er is jarenlang een juridische strijd uitgevochten voor het ­beheer van het klooster Certosa di Trisulti, in de provincie Frosinone in Midden-Italië. In 2018 ging het beheer naar de vereniging Dignitatis Humanae Institute (DHI) van Benjamin Harnwell, die dicht staat bij Steve Bannon. Dignitatis Humanae sloot toen een ­beheersovereenkomst voor ­negentien jaar ter waarde van 100.000 euro per jaar.

Maar in de streek kwam er veel protest tegen het project. In een onderzoeksprogramma op de openbare omroep Rai werd de vraag gesteld hoe legitiem die licentie wel was, en ook internationaal kwamen er veel vragen over het project. Uiteindelijk leidde dat tot ­vragen in het Italiaanse parlement, en finaal belandde het dossier bij de Raad van State. ‘Ik hoop dat dit een nieuw ­begin kan betekenen voor onze mooie abdij’, reageerde Mauro Bussiglieri, de burgemeester van de stad.