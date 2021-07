De toestand van de Amerikaanse acteur Bob Odenkirk (58) is stabiel. Dat meldt zijn woordvoerder. Dinsdag werd hij in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij op de set van de populaire reeks Better call Saul ineen was gezakt.

De 58-jarige Odenkirk zat in volle opnames van het zesde en laatste seizoen van Better call Saul – een spin-off van het gelauwerde Breaking bad – toen hij in elkaar zakte. Die opnames vinden plaats in de Amerikaanse staat New Mexico. Volgens een mededeling had de acteur een hartaanval.

‘We kunnen bevestigen dat de toestand van Bob stabiel is. Hij en zijn familie willen hun dankbaarheid betuigen aan de geweldige artsen en verpleegkundigen die voor hem zorgen’, klinkt het nog in de mededeling. De familie Odenkirk ‘wil ook iedereen bedanken voor de overvloed aan goede wensen, maar vraagt om privacy terwijl Bob zich concentreert op zijn herstel’.

Odenkirk speelde in Breaking Bad de rol van Saul Goodman, de advocaat van hoofdrolspeler Walter White, de leerkracht chemie die drugbaron wordt. In de prequel Better call Saul kruipt Odenkirk in de huid van Jimmy McGill, vooraleer die evolueert naar de Saul Goodman uit Breaking Bad.

Bob Odenkirk kreeg vier Emmy’s en werd meer dan eens genomineerd voor een Golden Globe voor zijn rol in Better call Saul. Eerder had hij al twee Emmy’s gekregen voor zijn rol in andere producties. Het zesde seizoen van Better call Saul wordt begin 2022 verwacht.