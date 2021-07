Belg moet klantenbeleving bij McDonald’s verbeteren

Na twintig jaar van managementfuncties bij ­McDonald’s in Europa wordt Manu Steijaert de ­allereerste mondiale cco in het bedrijf.

Manu Steijaert komt als wereldwijde chief customer ­officer (cco) aan het hoofd te staan van een nieuw team dat bij McDonald’s moet werken aan een betere klanten­beleving, zowel in de ­duizenden fastfoodrestaurants als op de ­digitale platformen waarop het bedrijf aanwezig is. Steijaert zal op het hoofdkantoor in Chicago werken en rapporteert rechtstreeks aan ceo Chris Kempczinski. Zijn team moet de inzichten bundelen die nu al vergaard worden door de afdelingen klantendata en marketing.

Sinds 2001 is Steijaert ­actief in het management bij McDonald’s, eerst in eigen land en daarna in Nederland. Hij klom op tot ­operationeel manager van de hamburgerketen in twaalf Europese landen. Als tiener werkte hij al mee in het McDonald’s-restaurant waarvan zijn ouders franchisenemers waren.

Meer omzet

McDonald’s maakte gisteren ook bekend dat het in het tweede kwartaal een omzet heeft behaald van 5,9 miljard dollar. Dat is 57 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, tijdens de lockdown, en 6,9 procent hoger dan in 2019.