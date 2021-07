Biles reageert na opgave: ‘Weet nu dat ik meer ben dan turnen alleen’

De Amerikaanse superster Simone Biles gaf aan dat ze het mentaal moeilijk heeft en besloot in de teamfinale turnen aan de kant te blijven. Ook in de allroundfinale zal ze niet starten. Ze stelt haar mentale welzijn boven presteren, in haar eerste reactie laat ze weten dankbaar ze zijn voor de steun.

‘De liefde en steun die ik kreeg doet me inzien dat ik meer ben dan enkel mijn prestaties en gymnastiek. Dat is iets wat ik voorheen nooit echt geloofde’, schrijft de turnster op Twitter.

Na haar opgave kreeg Biles vooral positieve reacties. Jaocby Miles, zelf ooit turnster, legde uit waarom het belangrijk is om je eigen grenzen te kennen. Ze raakte zelf verlamd op haar vijftiende bij een foute sprong.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. ?? — Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021

De Olympische Spelen van Tokio zou de laatste krachtinspanning worden voor Biles, het uitstel van een jaar was niet alleen fysiek maar ook mentaal zwaar om te dragen. Biles reageerde zondag, na een matige prestatie van de Amerikaanse vrouwen in de teamkwalificaties, al via sociale media dat de druk soms zwaar om dragen is. ‘Ik heb echt het gevoel dat ik soms het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag. Ik weet dat ik laat lijken alsof druk me niet beïnvloedt, maar soms is het moeilijk. De Olympische Spelen zijn geen grap!’, stond te lezen op Instagram.

De druk werd dan toch te zwaar om dragen. Na de opgave werd meegedeeld dat Biles een medisch probleem heeft. Eerst werd gedacht aan een fysieke blessure, maar later gaf de turnster zelf aan dat ze het mentaal moeilijk heeft. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Biles duizelingen zou hebben. Maar zelfs als dat zo is, lijkt het vast te staan dat stress de oorzaak is.