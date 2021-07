Containerschip Ever Given aangekomen in Rotterdam

Het containerschip Ever Given, dat zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde en daarna ongeveer 100 dagen door Egypte werd vastgehouden, is aangekomen in Rotterdam.

Het schip zal in de grootste haven van Europa blijven tot begin augustus. Zo lang duurt het om de lading te lossen. Daarna gaat het terug naar Felixstowe in Engeland.

Behalve babyboekjes had de Ever Given een behoorlijk ­verscheiden lading aan boord: 110 containers met meubelen voor Ikea, in China geproduceerde fietsonderdelen voor onder meer Specialized en Canyon, eiken vloerplanken, eetwaren zoals noedels en kokosmelk, allerlei kledij gaande van sokken tot draagdekens en ook een paar tienduizend zonnepanelen.

De Ever Given boorde zich op 23 maart in de oever van het Suezkanaal. Het 400 meter lange schip met meer dan 18.000 containers aan boord was onderweg van Azië naar Rotterdam en Felixstowe. Het containerschip blokkeerde zoals een reusachtige kurk zes dagen een van de drukste waterwegen ter wereld.

In totaal werden 422 schepen met een lading van 26 miljoen ton geblokkeerd. Via het ­Suezkanaal passeert naar schatting 15 procent van de totale wereldhandel.

Shoei Kisen Kaisha, de Japanse eigenaar van het containerschip Ever Given, rekent erop met honderden of duizenden schadeclaims te maken te krijgen.