Bejaarde Duitser met oorlogstank in kelder verdeelt juristen

Duitse juristen breken zich het hoofd over een straf voor een man (84) die een tank uit de Tweede Wereldoorlog in zijn kelder had staan, naast heel wat ­ander oorlogsmaterieel. Veel daarvan is onklaar, waardoor ­onduidelijkheid heerst of het onder de categorie oorlogs­wapens valt. Als dat het ­geval is, riskeert de bejaarde een boete tot 500.000 euro.

Maar de advocaten van de ­bejaarde man zien het tuig niet als oorlogsmaterieel. Toen de zaak eerder deze week in de rechtbank voorkwam, opperden ze dat de boete maximaal 50.000 euro kon bedragen, want het meeste materieel is niet gebruiksklaar en de man zou geen nazisympathieën koesteren. De Panther-tank kocht de man als schroot, er zouden ook geen rupsbanden meer onder het voertuig hebben gezeten.

Volgens de verdediging zijn er nog verzachtende omstandig­heden. De man zou heel meegaand zijn om de stukken te verkopen aan musea en verzamelaars. Een Amerikaans ­museum heeft bijvoorbeeld ­interesse in de Panther-tank, een van de beste tanks die de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten.

Sneeuwstorm van 1978

De politie was in 2015 binnen­gevallen bij de man uit Heikendorf, een stadje in Sleeswijk-Holstein, zo’n 100 kilometer van Hamburg. Ze kwam de man op het spoor, nadat zijn naam in een zaak van gestolen nazikunst werd genoemd. Heel even was de stad ­wereldnieuws, toen naast de tank nog een gespecialiseerd ­kanon voor vliegtuigen, een torpedo en allerhande kleiner materiaal gevonden werden. Het leger had twintig militairen nodig en negen uur tijd om de tank uit de kelder te halen.

De burgemeester reageerde niet verrast. ‘In de sneeuwstorm van 1978 heeft hij met de tank door de stad gereden’, liet hij in de Süddeutsche Zeitung optekenen. Hij noemde de man ‘een eenzaat’.

De rechtbank in Kiel spreekt zich volgende maand over de zaak uit.