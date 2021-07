Meestal droog, maar fris

Donderdagochtend is het op de meeste plaatsen droog met vooral ten zuiden van Samber en Maas wolkenvelden. Aan zee zijn aanvankelijk nog buien mogelijk. In de loop van de dag wordt het aan zee zonnig terwijl in het binnenland een lokale bui mogelijk is. De frisse maxima liggen tussen 16 en 22 graden. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht wordt het eerst droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht komt er opnieuw meer bewolking vanaf het westen en volgen er perioden van regen of buien. In het centrum en het oosten van het land blijft het nog droog. De minima liggen tussen 9 en 14 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het noordwesten en het centrum van het land perioden van regen of buien. In het zuidoosten blijft het op een lokale bui na droog. Tegen de avond wordt het droger vanaf de kust met breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind waait matig tot krachtig.

Zaterdag begint de dag in het binnenland droog met opklaringen, aan zee vallen er buien. In de loop van de dag wordt het in het binnenland onstabiel en ontwikkelen er zich buien die gepaard kunnen gaan met een donderslag. Aan zee zou het dan droger moeten worden met meer opklaringen. Het blijft fris met maxima van 17 tot 21 graden. Het waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Ook zondag zou het binnenland eerst droog weer kennen met opklaringen terwijl de kust al tal van buien te verwerken krijgt, mogelijk met een donderslag. In de loop van de dag verplaatst de buienactiviteit zich naar het binnenland en lijkt het aan zee droger te worden met meer opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met opklaringen, bewolkte perioden en in de loop van dag enkele lokale buien, eventueel met een donderslag. Sommige regio’s houden het mogelijk droog. Het is nog altijd te fris voor de tijd van het jaar met maxima van 16 tot 21 graden.