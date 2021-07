Elodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham samen op de fiets

Elodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham zullen het een halfjaar lang ­opnemen tegen de beste tijdrijders ter wereld in De tijd van ons leven, een nieuw programma dat dit najaar op Eén zal worden uitgezonden.

Of de twee BV’s zich in zes maanden tijd kunnen omvormen tot tijdrijders van professioneel niveau moet blijken. Het einddoel is om tijdens het WK wielrennen in ­eigen land een mooie tijd neer te zetten. Elodie Ouédrago won als estafetteloopster in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking, Otto-Jan Ham won nooit (Olympisch) goud.