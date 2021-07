Centre Pompidou krijgt nieuwe directeur

De 39-jarige Xavier Rey neemt het vanaf in oktober over van Bernard Blistène (66).

Rey was eerder directeur in het Museum voor schone kunsten in Marseille. Centre Pompidou zal een nieuwe uitdaging worden: het museum zal openblijven tot 2023, maar zal dan voor grondige renovaties de deuren sluiten tot 2027, niet toevallig het jaar dat het museum zijn vijftigste verjaardag viert.

Blistènes’ functie bij Pompidou liep vorige maand af. In juni was er nog even sprake dat Blistène in tandem met Kasia Redzisz de artistieke leiding in kunstencentrum Kanal in ons land zou krijgen, maar die beslissing werd teruggedraaid toen er kritiek kwam omdat de jury die de selectie deed alleen voor Redzisz had gekozen en het bestuur daar achteraf Blistène aan had toegevoegd.