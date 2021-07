Engelse voetbalbond beperkt aantal kopballen tijdens training

De Engelse voetbalbond (FA) heeft woensdag nieuwe richtlijnen voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. Een van die richtlijnen zet een limiet op het aantal kopballen tijdens trainingen.

In een verklaring laat de FA weten dat er ‘niet meer dan tien kopballen mogen worden uitgevoerd in een trainingsweek’. Met kopballen bedoelt de FA ballen die van verder dan 35 meter komen zoals voorzetten, corners of vrije trappen.

De nieuwe regel wil ‘het welzijn van de spelers beschermen’ en zal worden toegepast op alle niveaus van het Engelse voetbal, van de Premier League tot de Women’s Super League. Het doel is om het risico op hersenbeschadiging te verminderen. De regel is niet van toepassing op wedstrijddagen.

In 2002 bevestigde een onderzoek naar de dood van de 59-jarige voormalige Engelse aanvaller Jeff Astle dat er een verband bestaat tussen herhaalde kopstoten en een hersenletsel.

De bewustwording voor hersenschuddingen in de sport is toegenomen sinds de National Football League (NFL) in 2015 een miljard dollar betaalde om duizenden rechtszaken, aangespannen door voormalige spelers met neurologische problemen, af te kopen. Andere sporten, zoals rugby, scherpten hierdoor ook hun regelgeving aan.