Franse coronapas voor onder meer horeca gaat in vanaf 9 augustus

De ‘pass sanitaire’ voor onder meer horeca zal in Frankrijk gelden van 9 augustus. Dat heeft de woordvoerder van de Franse regering woensdag bekendgemaakt. Momenteel geldt die pas al voor onder meer cultuur.

‘De situatie wordt steeds erger’, zei Gabriel Attal, woordvoerder van de regering woensdag. ‘De Franse kaart kleurt bijna helemaal rood en slechts zeven departementen zitten onder de alarmdrempel.’ Daarom zullen de nieuwe coronamaatregelen, waaronder de coronapas, vanaf 9 augustus ingaan.

Er zal vooraf een gedoogperiode gehanteerd worden van één week. De Franse coronapas moet momenteel al getoond worden in musea, theaters, bioscopen, maar ook pretparken en zwembaden waar meer dan 50 personen samenkomen. Vanaf 9 augustus zal dat uitgebreid worden naar cafés, restaurants, beurzen, tentoonstellingen, vliegtuigen, treinen, langeafstandsbussen en medische instellingen.

Enkel wie volledig gevaccineerd is of een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kan voorleggen, of wie kan bewijzen dat hij of zij corona heeft gehad kan zo’n coronapas krijgen. Voor reizen mag de PCR-test tot 72 uur oud zijn. Kinderen onder 12 jaar vallen niet onder de regel. Voor jongeren tussen 12 en 17 wordt de coronapas uitgesteld tot 30 augustus.

President Macron had de coronapas aangekondigd omdat te weinig Fransen zich lieten vaccineren. En zijn beslissing miste het doel niet. Eén dag na de aankondiging hadden al 1,7 miljoen mensen een afspraak voor hun vaccinatie gemaakt.