De Britse premier Boris Johnson was woensdag aanwezig op de inwijding van een monument op het National Memorial Arboretum in Staffordshire. Omdat het regende had hij een paraplu bij, maar toen hij die wou gebruiken liep het fout. Prins Charles, die voor hem zat, moest hard lachen toen hij Johnson zag worstelen met het ding. Bekijk het in de video hierboven.