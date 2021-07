Nu al de natste juli in meer dan veertig jaar in Ukkel

In Ukkel, waar het hoofdkantoor van het KMI zich bevindt, is deze maand al 151 millimeter regen gevallen. Daarmee is het nu al de natste juli sinds 1980.

Het is bovendien ook de zesde natste julimaand sinds 1833, aldus David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, die de cijfers woensdag deelde op Twitter.

De meeste regenval in juli dateert van 1942, toen 196 millimeter regen werd gemeten in Ukkel. De natste maand ooit was augustus 1996 met 231 millimeter.

Het KMI ving dan weer de meeste regen in 30 dagen tijd in Ukkel op tussen 21 juni en 20 juli 1980: 241 millimeter. Toen viel er in de Hoge Venen zelfs 343 millimeter regen.

Overigens is het nog niet gedaan met het regenweer in juli. Ook vannacht passeren nog enkele buien over het land en na een droge donderdag worden vrijdag en zaterdag opnieuw regenbuien verwacht.

De hevige regenval van de voorbije weken leidde vooral in het zuidoosten van het land tot zware overstromingen. Alles samen zijn 41 doden te betreuren. Er zijn ook nog twee mensen vermist.