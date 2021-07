17-jarige jongen met gedragsproblemen verwondt twee opvoeders met mes: begeleiders naar ziekenhuis gebracht

Een 17-jarige jongen heeft maandag twee opvoeders gestoken en verwond met een mes. De feiten vonden plaats in het centrum voor mensen met een beperking en gedragsproblemen Hagewinde in Lokeren. Volgens directeur Bert Vanacker zijn zulke incidenten erg uitzonderlijk.

De opvoeders en begeleiders in Hagewinde hadden maandagavond de handen vol met een 17-jarige jongen. De tiener was opgenomen in het centrum omwille van ernstige gedragsproblemen en hij reageerde maandagavond bijzonder agressief. Op een bepaald moment slaagde hij erin om een mes te bemachtigen. Daarmee verwondde hij twee van zijn opvoeders. De politie kwam na de feiten meteen ter plaatse en nam de minderjarige mee. De opvoeders werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten na verzorging opnieuw naar huis.

Gesloten instelling?

De jeugdrechter in Dendermonde zal nu moeten beslissen naar welke (gesloten) instelling de jonge dader overgebracht zal worden. Dat hij in Hagewinde niet langer op zijn plaats zit, is voor algemeen directeur Bert Vanacker duidelijk. ‘Als centrum hebben wij niet de juiste ‘setting’ om deze jongen op te vangen en zich te laten ontwikkelen’, zegt Vanacker. ‘Dat is jammer genoeg geen exacte wetenschap en weet je nooit helemaal van op voorhand. Maar als de fundamentele veiligheid van ons personeel in het gedrang komt, moeten we maatregelen nemen om te vermijden dat er zich gelijkaardige situaties gaan voordoen.’

Uitzonderlijk

Directeur Vanacker benadrukt dat een incident als dat van afgelopen maandag uitzonderlijk is in een instelling als Hagewinde. ‘Dergelijke feiten hebben uiteraard een impact op een team. Maar uit het incident van maandag moeten we nu lessen trekken’, klinkt het. ‘We moeten kijken waar de limieten van onze werking liggen en een risicotaxatie maken. Op die manier moeten we er voor kunnen zorgen dat jongeren die instromen naar ons centrum hier ook echt op hun plaats zitten. We gaan ook bekijken of onze werking of infrastructuur verder aangepast moet worden.’