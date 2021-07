John Chadwick (43) uit het Britse Loughborough had tijdens de lockdown in maart er niets beter op gevonden dan een nest pimpelmezen te filmen in zijn tuin. Elke dag maakte hij een korte samenvatting van de meest interessante beelden en deelde die op Youtube. Alleen had hij niet gedacht dat zoveel mensen geïnteresseerd zouden zijn in de dieren. ‘Ik had de beelden online gezet zodat mijn familie en vrienden konden meekijken’, aldus Chadwick. Bekijk ze hierboven.