Sprookje eindigt zonder medaille voor Belgian 3x3 Lions: Servië is te sterk en pakt het brons

De Belgian 3x3 Lions zijn er niet in geslaagd om de bronzen medaille te veroveren. In de kleine finale streden de Lions voor wat ze waard waren, maar uiteindelijk verloren ze met 21-10 van topland Servië. Zo moeten de Belgen na een fantastisch toernooi uiteindelijk zonder medaille naar huis. Al mogen ze wel terugblikken op een fantastisch toernooi.

Na de teleurstelling van de uitschakeling in de halve finale moesten de 3x3 Lions snel de knop omdraaien. In het duel om het brons moest het immers voorbij Servië, de nummer 1 van de wereld en vooraf de absolute topfavoriet voor het goud. Het duel in de groepsfase deed vooraf niet het beste verhopen: toen verloren de Lions kansloos van de Serviërs. Nu moesten de Belgen dus een heel pak beter doen.

Na drie seconden maakten de Serviërs al een eerste fout, maar ook het eerste punt was voor het Balkanland. Vanop de vrijworplijn kon Vasic de score openen. Celis maakte echter meteen gelijk. Bij de Belgen ging het in balbezit echter niet altijd snel genoeg. Daar hadden de Serviërs minder last van, waardoor de Lions na twe minuten tegen een 3-1-achterstand aankeken.

In een potige wedstrijd liet de efficiëntie de wensen over bij de Lions en zo stonden ze plots 5-1 in het krijt. Celis kon wel milderen, maar vanop de vrijworplijn kon Bulut voor 6-2 zorgen. Vervoort miste ook niet, waarna de kloof opnieuw drie punten bedroeg. En Vervoort liet zijn belang voor het team nog maar eens zien met een nieuwe score, maar met een tweepunter diepte Servië de kloof uit tot 9-4. Vervoort hield de Belgische hoop wel nog levend met een nieuwe korf. Alleen deed Majstorovic hetzelfde waardoor de vierpuntenkloof op het bord bleef. Al kon Servië meteen tegenscoren

Celis zorgde met een tweepunter voor 11-8, waardoor alles bij het ingaan van de laatste vijf minuten speelbaar bleef. Bulut zorgde desondanks wel voor 13-8 met een nieuwe tweepunter. De arbitrage had zijn handen vol, maar maakte niet altijd de juiste calls, tot frustratie van onder meer Celis. Bij een goed blok kreeg hij de fout tegen.

De Belgen spartelden nog stevig tegen, maar de Serviërs trokken het laken naar zich toe. Met nog drie minuten op de klok stond het 17-10 in het nadeel van de Lions, de medaille was uit de handen aan het glippen. Vooral Bulut was bij de Serviërs de grote man. Met een schitterende actie zorgde hij voor 18-10, waardoor Servië nog maar drie punten nodig had. Vanop de vrijworplijn werd het zelfs 20-10. Het duurde niet lang voor ook het 21ste punt erin lag: brons voor Servië, de Lions blijven na een schitterend toernooi zonder medaille achter.