Hevige regenval in Noord-Italië veroorzaakt zware overstromingen

Noodweer blijft Europa teisteren. Nadat eerder ons land, Duitsland en Oostenrijk getroffen werden door zware regenbuien, wordt nu ook Noord-Italië overspoeld. Aan het Comomeer veranderen straten in rivieren en spoelen wagens zomaar weg.

De hevige regenval zorgde rond het Comomeer voor hallucinante taferelen. Aarde spoelde van de bergen naar beneden en er vonden ook enkele aardverschuivingen plaats. Vooral de plaatsjes Valle d’Intelvi, Brienno en Argegno zijn zwaar getroffen: sommige gebieden zijn er van de wereld afgesloten.

Op beelden is te zien hoe wagens wegspoelen, hout door de straten drijft en hoe her en der modderwater met grote kracht naar beneden stroomt. De hevige regen heeft ertoe geleid dat de Breggia - een rivier in de streek - maar blijft aanzwellen. Eerder was de streek rond Milaan ook al getroffen door zwaar onweer, hier vielen grote hagelbollen uit de lucht.

Foto: Reuters