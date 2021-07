‘Breaking bad’- en ‘Better call Saul’-acteur Bob Odenkirk ingestort tijdens opnames

De Amerikaanse acteur Bob Odenkirk (58) is dinsdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in elkaar was gezakt op de set van de serie Better call Saul.

De acteur was bezig met de opnames van het zesde seizoen van de serie in New Mexico toen hij plots in elkaar zakte. Dat meldt NBC News.

Volgens de nieuwswebsite kreeg Odenkirk meteen hulp en werd er snel een ambulance gebeld door zijn collega’s. Het is onduidelijk of hij bij bewustzijn was op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens zijn woordvoerder zou de acteur dinsdagavond nog medische hulp gekregen hebben. De woordvoerder wilde niets zeggen over de oorzaak.

Het is niet duidelijk hoe lang de acteur in het ziekenhuis moet blijven.

Zijn collega Michael McKean wenst Odenkirk veel beterschap op Twitter.

Sending huge love to our @mrbobodenkirk. You got this, brother. — Michael McKean (@MJMcKean) July 28, 2021

Better call Saul is een spin-off serie van de populaire serie Breaking bad. In de serie speelt Odenkirk de rol van advocaat en oplichter Saul Goodman.