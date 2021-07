Wat is het Europees digitaal coronacertificaat en in welke landen heb ik het nodig?

In Nederland heet het de CoronaCheck-app, de Italianen noemen het de ‘green pass’, de Fransen hebben het over een ‘pass sanitaire’, maar iedereen bedoelt hetzelfde: het Europees digitaal coronacertificaat. Wat is dat, hoe kom je eraan en waar heb je die in welke landen voor nodig?

Iedereen die volledig tegen covid-19 is ingeënt, of negatief op het coronavirus is getest, of van covid-19 is hersteld kan bij de overheid een digitaal coronacertificaat aanvragen. Wie de Covid Safe-app op zijn telefoon geïnstalleerd heeft zou overal en altijd een werkende code bij zich moeten hebben, maar zorg voor een papieren versie als back-up, zodat je ook zonder internetverbinding of als je telefoonbatterij leeg is in het buitenland het café in mag.

Covid Safe Ticket

Het digitale coronacertificaat is in België op dit moment nog nergens verplicht en het ziet er naar uit dat dit ook niet snel ingevoerd zal worden. Vanaf 13 augustus is er wel een zogenoemd Covid Safe Ticket (CST). Met dit bewijs kan je zonder mondmasker en afstandsregels naar evenementen in de open lucht met meer dan 1.500 mensen. Vanaf 1 september mag je met een CST naar een groot evenement dat binnen gehouden wordt.

Een geldig CST krijg je op dezelfde wijze als een Europees digitaal coronacertificaat: je moet minimaal twee weken volledig gevaccineerd zijn, of recent negatief getest op het coronavirus of je hebt het afgelopen half jaar covid-19 gehad. De geldigheidstermijn van PCR-tests en antigeentests voor het verkrijgen van een CST werd onlangs ingekort, waardoor onder meer het meerdaagse muziekfestival Pukkelpop niet door kan gaan. Het verschil tussen een CST en een Europees digitaal coronacertificaat is dat een CST alleen in België geldig is.

Frankrijk

Wie in Frankrijk naar een culturele instelling wil waar meer dan vijftig mensen samenkomen - denk aan theaters, pretparken, concertzalen, festivals, sporthallen en bioscopen - heeft een bewijs nodig van volledige vaccinatie, een zogeheten ‘pass sanitaire’. Vanaf augustus is de gezondheidspas ook verplicht in cafés, restaurants, winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, medisch-sociale instellingen, en voor lange reizen per vliegtuig, trein en bus. Voor 12- tot 17-jarigen is de gezondheidspas vanaf september verplicht.

Portugal

Wie op een doordeweekse dag in Portugal is kan zonder beperkingen horecagelegenheden in en uit lopen, in het weekend kan dat op populaire reisbestemmingen zoals Lissabon, Porto, Coimbra, Faro, Sintra en Setúbal alleen met een geldig coronacertificaat.

Spanje

In Spanje wordt in twee regio’s naar het coronacertificaat gevraagd: op de Canarische Eilanden is de pas nodig voor sport- en culturele evenementen die binnen plaatsvinden, in de noordwestelijke regio Galicië moet je een geldig coronacertificaat kunnen laten zien als je een horecagelegenheid binnen wilt.

Italië

In Italië is vanaf 6 augustus een ‘green pass’ nodig als je naar een museum, theater, sportevenement, concert of bioscoop wil of binnen in een restaurant aan tafel wilt eten. Anders dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje krijg je de ‘green pass’ als wanneer je nog maar één keer ingeënt bent. Iedereen boven de 12 jaar moet in Italië een ‘green pass’ kunnen laten zien. Op Sicilië moet iedereen, ongeacht of je bent gevaccineerd of niet, die aankomt op het eiland verplicht een coronatest laten afnemen. Deze test is gratis.

Griekenland

Ook in Griekenland is een coronacertificaat nodig voor bezoek aan de horeca, bioscopen en theaters. Wie eenmaal binnen is, moet op zijn stoel blijven zitten.

Nederland

Voor een bezoek aan een museum, bioscoop of horeca is in Nederland geen speciaal coronatoegangsbewijs nodig. Alle meerdaagse evenementen zijn tot zeker 14 augustus afgelast, wie naar een concert of ander evenement wil waar meer dan vijftig mensen in één ruimte bij elkaar zijn heeft een geldig digitaal coronacertificaat nodig, in Nederland Coronacheck-app geheten. Mondmaskers zijn alleen in het openbaar vervoer nog verplicht.

Duitsland

In Duitsland geldt nog steeds dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, dus wie er vakantie komt vieren wordt misschien met een scheef oog aangekeken. Een café, restaurant, cinema, theater of museum kom je zonder coronacertificaat niet binnen.