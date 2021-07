Tegen halverwege augustus wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) per ziekenhuis, rusthuis of zorginstelling een beeld hebben van hoeveel personeelsleden zich hebben laten vaccineren. Intussen werkt hij aan een verplichte vaccinatie als ‘plan B’.

In Frankrijk krijgt het zorgpersoneel tot 15 september de tijd om zich verplicht te laten vaccineren. In Groot-Brittannië is het vanaf oktober verplicht voor wie in een woonzorgcentrum werkt. Ook bij ...