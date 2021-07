De Kennedytunnel en vier andere tunnels krijgen slagbomen om ze te kunnen afsluiten bij incidenten. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het gaat om vijf tunnels die op het drukke Trans Europese vervoersnetwerk (TERN) liggen.

Aan de Beverentunnel, op de R2, werden al slagbomen geplaatst. Aan de Craeybeckxtunnel, op de E19, worden ze momenteel geïnstalleerd en in september in gebruik genomen. De overige drie tunnels - de Kennedytunnel, de Tijsmanstunnel en de Vierarmentunnel - worden in het najaar afgewerkt.

Om het verkeer tijdig af te remmen en weg te leiden, worden er boven de snelweg portieken geplaatst met dynamische verkeersborden. Die zullen de toegelaten snelheid stelselmatig verlagen en de automobilisten waarschuwen. Ter hoogte van de laatste afrit komen er ook verkeerslichten.

Omdat de slagbomen meerdere rijstroken overbruggen, zijn ze behoorlijk groot. Zo worden er aan de Craeybeckxtunnel slagbomen tot 14 meter geïnstalleerd.

De totale kostprijs bedraagt ongeveer 7 miljoen euro. Europa neemt daarvan 2,6 miljoen voor haar rekening.