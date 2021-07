De stad Dunhuang in het noordwesten van China werd zondag getroffen door een enorme zandstorm. De honderd meter hoge zandwolk had slechts enkele minuten nodig om de hele stad te doen verdwijnen. De wind haalde snelheden tot wel 137 kilometer per uur waardoor bestuurders in een mum van tijd geen vijf meter verder meer konden zien. Bekijk het in de video hierboven.