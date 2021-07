Geen medaille voor Van Aert in tijdrit

In de olympische tijdrit op de Spelen in Tokio kon Wout Van Aert geen medaille pakken, hij werd zesde. Remco Evenepoel stond even in de top drie, maar is uiteindelijke weggezakt naar de negende plaats.

Na de zilveren medaille van Wout van Aert in de wegrit afgelopen zaterdag, ging de blik van de Belgische wielerfan vrijwel meteen naar de tijdrit. Daar moest het gaan gebeuren. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert hadden we niet voor niets twee grote kanshebbers op een medaille. Woensdagochtend was het zover: om 7 uur Belgische tijd rolde de eerste renner van het startpodium. De Syriër Ahmad Badreddin kreeg de eer om de spits af te bijten.

In de eerste van drie startgolven waren het vooral de mindere goden die zich mochten tonen. De toppers zaten evenwel vooral in de tweede en de derde golf, waardoor het lang wachten op een eerste richttijd. Uiteindelijk zat Hugo Houle op de hot seat, de plek waar degene met de voorlopig snelste tijd gaat zitten, nadat het eerste pakketje renners de finish had. Met een tijd van 57’56”. Een eerste stevige richttijd, zou blijken.

Eén minuut voor acht zaten we dan pas écht op het puntje van onze stoel, want als derde renner van de tweede golf, was het aan Remco Evenepoel. De jonge wolf uit Schepdaal startte behouden en gaf daardoor aan het eerste tussenpunt na 9,7 kilometer 6 seconden toe op Houle. Evenepoel kwam evenwel snel onder stoom en halverwege vatte hij zijn voorligger Richie Porte bij de kraag. Dat resulteerde echter niet in de voorlopige toptijd. Want Houle deed na 21 kilometer nog vier tellen beter.

Geen medaille voor Evenepoel

Al zou dat maar tijdelijk zijn, want bij het volgende tussenpunt na 32 kilometer bleek hij wel als snelste onderweg te zijn. Bij het tussenpunt had hij ondertussen een voorsprong van tien seconden uitgebouwd op de voorlopige tweede Alberto Bettiol. Het beeld zag er even later wel helemaal anders uit, want de Colombiaan Rigoberto Uran deed nog eens twintig seconden beter dan Evenepoel.

Terwijl het uitkijken was naar de finish van Evenepoel, was ook de derde golf, met een nog heel pak grote kanonnen, van start gegaan. Daar was het natuurlijk uitkijken naar de prestatie van Wout van Aert. Evenepoel mocht bij de finish plaatsnemen in de hot seat. Voor even althans, want aan de finish deed Uran enkele minuten later, nog eens tweeëneenhalve seconde beter dan de jonge Belg. Een medaille werd moeilijk.

Dat bleek meteen toen Tom Dumoulin als eerste renner van de laatste golf een nieuwe toptijd neerzette bij het eerste tussenpunt: hij deed daar nog eens 15 seconden beter dan Bettiol. De standaard was gezet, al deed Roglic meteen nog eens dik twee seconden beter. Evenepoel mocht een medaille nu helemaal vergeten. Dan maar Van Aert voor goud? De voortekenen aan het eerste tussenpunt waren bemoedigend. Onze landgenoot gaf uiteindelijk een kleine vijf seconden toe op wereldkampioen Ganna, die daar de absolute toptijd neerzette.

Imponerende Roglic

Halverwege zag de situatie er evenwel anders uit. Ganna moest heel wat tijd prijsgevenen ook Van Aert kreeg het moeilijk. Het was Primoz Roglic die na 22,1 kilometer de toptijd neerzette. Van Aert moest tien seconden prijsgeven op zijn ploegmaat. Drie seconden verwijderd van een medaille. Dumoulin kreeg het ondertussen lastig, al zette hij aan de finish wel een voorlopige toptijd neer.

Die werd echter helemaal weggeblazen door Primoz Roglic. Hij kletste er nog eens een minuut vanaf. Dan volgde echter de grote domper: Wout van Aert had bij het vierde tussenpunt een serieuze tik gekregen en moest aan de finish uiteindelijk 1 minuut en 40 seconden toegeven op zijn Sloveense ploegmakker. Die nam op een verbluffende wijze revanche voor de pech die hem uitschakelde in de Tour. Aan de finish was hij uiteindelijk meer dan een minuut sneller dan de zilveren Tom Dumoulin. Een geweldige prestatie voor de Nederlander, die eerder dit jaar nog een pauze inlaste om zichzelf terug te vinden. De Australiër Rohan Dennis pakte uiteindelijk het brons. Wout van Aert zakte uiteindelijk nog weg naar de zesde plaats. Evenpoel kwam in de einduitslag op de negende plek terecht, op 2 minuten en 17 seconden van de gouden medaille.

Foto: BELGA

1 Primož Roglic (Slovenië) 55:04.19

2 Tom Dumoulin (Nederland) +1:01.39

3 Rohan Dennis (Australië) +1:03.90

4 Stefan Küng (Zwitserland) +1:04.30

5 Filippo Ganna (Italië) +1:05.74

6 Wout van Aert (België) +1:40.53

7 Kasper Asgreen (Denemarken) +1:48.02

8 Rigoberto Urán (Colombia) +2:14.50

9 Remco Evenepoel (België) +2:17.08