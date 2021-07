Politie controleert automobilisten amper op PLF

De federale politie heeft in tien dagen slechts een duizendtal auto’s gecontroleerd bij de grensovergang. Vijftien mensen werden met vervalste coronadocumenten betrapt.

Wie met de auto op reis gaat, heeft slechts een minieme kans dat er gecontroleerd wordt of de PLF-formulieren wel in orde zijn en of er wel een negatieve pcr-test kan worden voorgelegd. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie.

Uit cijfers blijkt dat tussen 16 en 25 juli 1.106 auto’s zijn gecontroleerd, met daarin 1.400 personen. Dat is maar een fractie van de controles die de politie op de luchthaven uitvoerde: daar werden in dezelfde tijdsspanne zo’n 100.000 mensen gecontroleerd, op meer dan 6.600 vliegtuigen.

‘Uiteraard valt het op dat er veel meer personen gecontroleerd worden die ons land binnen­komen met het vliegtuig dan met de wagen’, zegt Jana Verdegem van de federale politie. ‘Maar controles uitvoeren in een luchthaven is nu eenmaal makkelijker en veiliger te organiseren dan op een snelweg.’

In totaal heeft de politie de afgelopen tien dagen achtduizend voertuigen gecontroleerd: de meerderheid dus vliegtuigen, 1.100 auto’s en ook 266 treinen. In totaal werden daarbij 245 pv’s opgesteld. 204 daarvan waren voor mensen die hun PLF niet hadden ingevuld. ‘Jammer genoeg betrappen we ook af en toe mensen die met vervalste documenten proberen te reizen’, zegt Verdegem. Daar werden 15 pv’s voor opgesteld.

Tijdens de komende wisselweekends zullen er extra controleacties komen, zegt de politie.