Dit hebt u deze nacht gemist: Brys en Van Zandweghe roeien naar finale, gouden revanche voor emotionele Van Vleuten en Ledecky

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. Dit hebt u gemist.

Hoe verging het de Belgen?

Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben zich vannacht bijzonder knap geplaatst voor de finale van de lichte dubbeltwee. Na 500 meter kwamen ze pas als vijfde door, maar halfweg hadden onze landgenoten al orde op zaken gesteld en nestelden zich op die felbegeerde derde plaats in het zog van de regerende Ierse wereldkampioenen Mc Carthy – O’Donovan en de Italiaanse vice-wereldkampioenen Otto-Ruta. Ze hielden die plek ook vast en roeien vannacht de finale. De Ieren Mc Carthy - O’Donovan wonnen de race in een nieuw wereldrecord en verbeterden het olympisch record met meer dan vijf seconden.

Net als in Londen 2012 en Rio 2016 eindigt het olympisch badmintontoernooi van onze landgenote Lianne Tan (30) in de groepsfase. Tan had haar eerste groepsmatch gewonnen, maar verloor woensdagnacht met 21-11, 21-17 van de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung (BWF-23). Enkel de groepswinnares ging naar de achtste finales.

Foto: BELGA

In de olympische tijdrit bij de vrouwen, gewonnen door Annemiek van Vleuten (zie hierboven) is Julie Van De Velde negentiende geworden op vijfentwintig deelneemsters. Van De Velde was 4:10.00 trager dan Van Vleuten.

Foto: AFP

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Een gouden medaille pakken en toch ontgoocheld zijn. Het overkwam vannacht Kristof Milak. De 21-jarige Hongaar won de 200 meter vlinderslag in Tokio. In 1:51.25, een olympisch record bleef de topfavoriet de Japanner Tomuru Honda (1:53.73) en de Italiaan Federico Burdisso (1:54.45) voor. Ondanks de olympische titel droop de ontgoocheling van Milaks gezicht af. De Hongaar had duidelijk op een wereldrecord gerekend. Dat heeft hij met 1:50.73 wel al in handen. In die tijd zwom hij in juli 2019 Michael Phelps van de tabellen en kroonde hij zich in Gwangju tot wereldkampioen.

Foto: AP

De ontgoocheling bij Kristof Milak stond in schril contrast met de vreugdetranen bij Katie Ledecky. De Amerikaanse zwemkoningin van de Olympische Spelen van Rio was in het begin van de nacht voor de tweede keer in Tokio op haar nummer gezet door haar Australische troonopvolgster Ariarne Titmus. Maandag moest Ledecky op de 400 meter vrije slag vrede nemen met zilver achter Titmus, vannacht werd ze op de 200 meter vrije slag pas vijfde achter een alweer ontketende Titmus (lees meer). Maar in haar laatste finale van de ochtend pakte Ledecky wel goud op de 1.500 meter vrije slag, voor het eerst op het olympisch programma. Voor de 24-jarige Amerikaanse is het de zesde olympische titel op haar palmares.

Foto: ISOPIX

Ook intense vreugde bij Annemiek van Vleuten. De 38-jarige Nederlandse dacht afgelopen zondag in de wegrit nog 45 seconden dat ze goud had gewonnen, maar moest toen constateren dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al met de olympische titel was gaan lopen (lees meer). Van Vleuten nam vannacht revanche door in de tijdrit de concurrentie volledig weg te blazen. Over 22,1 kilometer was ze bijna een minuut (56.47) sneller dan de Zwitserse Marlen Reusser. Anna van der Breggen moest net als vijf jaar terug met brons vrede nemen en zorgde voor de tweede Nederlandse wielermedaille van de dag.

Foto: ISOPIX

Na enkele pechdagen oogstte oranje woensdag flink wat medailles. In het roeien was het vier keer prijs. Brons (de dubbeltwee bij de vrouwen), zilver (de dubbeltwee bij de mannen en de vier zonder stuurman bij de mannen) en goud (dubbel-vier bij de mannen). Die gouden medaille kwam er bovendien in een nieuw wereldrecord en betekende tevens de eerste gouden Nederlandse roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

Foto: REUTERS

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

Het water van de olympische roeibaan in Tokio was door de moeilijke weersomstandigheden erg lastig vannacht. Vraag dat maar aan de Noorse lichtgewicht dubbeltwee bij de mannen die in de andere halve finale als Brys/Van Zandweghe op weg leek naar een plek in de finale, maar uiteindelijk kapseisde. Kristoffer Brun en Are Weierholt Strandli kwamen er behalve met een nat pak gelukkig wel heelhuids vanaf.

Dit staat er vandaag nog op het programma voor de Belgen

6u47 en 9u: Kajak, slalom K1, Run 1 en Run 2, Gabriel De Coster

7u50, 8u40 en 9u35: Zeilen, skiff 49er FX, race 4,5 en 6, Anouk Geurts en Isaura Maenhout

7u59: Wielrennen, individuele tijdrit mannen, Remco Evenepoel en Wout van Aert

10u31: Handboogschieten, 1/32ste eliminatie, Jarno De Smedt

11u40: Basketbal 3x3, halve finales, België-Letland, Belgian Lions

12u41: Zwemmen, 200m schoolslag vrouwen, reeks 2, Fanny Lecluse