La Boum kondigt nieuwe editie aan op 1 april 2022

De organisatoren achter het beruchte nepfestival La Boum op 1 april van dit jaar hebben op facebook een nieuwe editie aangekondigd. Die zal doorgaan op 1 april 2022. Het gaat dit keer wel degelijk om het kunstenaarscollectief achter de eerste editie, en niet het meer activistische L’Abîme achter de latere edities.

‘Dit keer is het geen grap’, staat te lezen op de Facebookpagina van de organisatoren van La Boum. Zo kondigen ze een nieuwe editie van het festival aan op 1 april 2022.

Dat is exact een jaar later dan het originele festival. Dat werd toen door organisatoren gedoopt tot ‘het eerste dansfestival van het jaar’. Het was gratis, had een topaffiche en ging doorgaan in Ter Kamerenbos in Brussel.

Het ging duidelijk om een 1 aprilgrap, maar toch reageerden tienduizenden op het Facebook-evenement. Er daagden uiteindelijk 5.000 mensen op in het Ter Kamerenbos. De coronamaatregelen werden niet nageleefd en het liep helemaal uit de hand.

Later organiseerde een ander, meer activistisch collectief genaamd L’Abîme, nog andere edities uit protest tegen de aanhoudende coronamaatregelen. Ook toen liep het mis.