Cercle houdt eenvoudig stand tegen Beerschot: 0 - 1

Cercle Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen Beerschot kunnen winnen, ondanks een onderbreking van drie dagen. Cercle was afgelopen zaterdag op voorsprong gekomen voordat de match na 55 minuten gestaakt werd door zware regenval. In de resterende 35 minuten op dinsdagavond werd er niet meer gescoord. De eindstand: 0-1.

Het vergde bloed, zweet en tranen en ze moesten het door overmacht zelfs in twee keer doen, maar Cercle Brugge heeft eindelijk de competitiestart eens niet gemist. De goal van Olivier Deman vorige zaterdag was voldoende om dinsdagavond te overleven en te winnen op het Kiel.

Regenmatch

Niet zoveel trainers maakten het al mee dat ze hun ploeg nog eens moesten klaarstomen om de resterende 35 minuten van een wedstrijd af te werken. Maar nu het weer blijkbaar alsmaar vaker gekke kuren begint te vertonen, kan het in de toekomst misschien een prima oefening worden voor de trainersschool. Hoe pak je drie dagen na de eerste 55 minuten van een competitiematch de resterende 35 minuten aan?

De voetbalwedstrijd Beerschot - Cercle Brugge op het Kiel in Antwerpen werd zaterdag stilgelegd door het noodweer. Foto: Belga

Gelukkig zijn Peter Maes en Yves Vanderhaeghe ervaren vijftigers en gepokt en gemazeld als coach. Hun uitgangspunt was wel anders. Cercle moest een 0-1 voorsprong verdedigen en Beerschot deze achterstand dus ophalen. De afgelopen dagen hadden beide ploegen er alvast het reglement bijgenomen. Een nieuwe ploeg het veld insturen mocht, maar ze hielden het wijzigen toch beperkt. Maes bracht Sanyang en Eleke nu wel aan de aftrap, Vanderhaeghe liet Van der Bruggen op de tribune en stelde Lopes op.

Nerveus Beerschot

Het publiek schreeuwde een nerveus Beerschot meteen vooruit, maar net als vorige zaterdag stond Cercle weer goed in de organisatie. Stilstaande fases kunnen dan wel eens het verschil maken maar er stak aanvankelijk te weinig precisie in de vrijschoppen en de corners van Holzhauser.

De beste kans na 22 (77) minuten was voor Joren Dom op een afvallende bal, maar zijn loeier ging nipt naast. Ook Holzhauser besefte dat er iets moest gebeuren en bezorgde Didillon behoorlijk wat last met zijn vrijschop. Beerschot bleef drukken, zelfs Vanhamel mengde zich even in het gewoel rond de bezoekende zestien. Cercle piepte maar kraakte niet en mag met drie punten mee aan kop schuiven bovenin.