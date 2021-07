VRT distantieert zich van uitspraken gastcommentator over mentale gezondheid

De VRT zal intern een gesprek voeren met gastcommentator Dirk Van Esser na diens uitlatingen over mentale gezondheid tijdens de live-uitzending naar aanleiding van het feit dat Simone Biles zich terugtrok wegens mentale problemen. Dat zegt woordvoerder Hans Van Goethem. ‘De opmerkingen stroken niet met de manier waarop we bij de VRT en Sporza over mentale problemen denken’, is de openbare omroep duidelijk.

De Belgische damesturnploeg kon zich voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de olympische teamfinale in de acrobatische gymnastiek. Die teamfinale vond dinsdagmiddag plaats en werd live uitgezonden op de VRT, met commentaar van Inge Van Meensel en Dirk Van Esser.

Naast Nina Derwael en co. – die achtste eindigden – kregen ook de Amerikaanse favorietes daarbij veel aandacht. Hun vedette Simone Biles trok zich terug na de eerste rotatie, aan de sprong. Aanvankelijk dacht men aan een blessure, maar naderhand bleek het om mentale problemen te gaan.

Van Esser liet zich daarop onder meer ontvallen dat Biles het team ‘toch een beetje in de steek liet’ en dat ‘mentale problemen niet altijd een medisch probleem zijn’. Hij suggereerde ook dat sporters kunnen doen alsof ze psychische moeilijkheden ondervinden, en dat die niet altijd objectief vast te stellen zijn. ‘Als ik geen zin heb, heb ik dan een mentaal probleem?’, klonk het onder meer.

Die uitspraken vielen niet bij iedereen in goede aarde. Op twitter regende het commentaar, ook bijvoorbeeld van Vlaams parlementslid Katia Segers (Vooruit) die excuses vraagt van de openbare omroep. ‘Deze commentaar is VRT – toch in de weer voor mentaal welzijn dacht ik – zeer onwaardig’, tweette zij. Ook Jeremie Vaneeckhout (Groen) noemde de uitspraken ‘pijnlijk’. ‘Duidelijk dat vaak handvaten en bewustzijn ontbreken om correct en gezond over mentaal welzijn te praten. Veel werk aan de winkel.’

Dirk Van Esser (archief). Foto: rr

De openbare omroep zelf laat intussen weten dat de opmerkingen van Dirk Van Esser, die als gastcommentator aan de slag is voor Sporza en dus geen vaste VRT-medewerker is, niet stroken met de manier waarop de VRT en Sporza over mentale problemen denken. ‘We gaan daar vanzelfsprekend met Dirk intern een gesprek over hebben’, zegt woordvoerder Hans Van Goethem.

Die laatste benadrukt ook dat co-commentator Inge Van Meensel en presentator Aster Nzeyimana de VRT-visie hebben verwoord. Nzeyimana zei meteen na de uitzending vanuit de studio in Brussel bijvoorbeeld dat Biles ‘een druk voelt waar wij ons niets bij kunnen voorstellen’, en dat de Amerikaanse viervoudige olympisch kampioene alle respect verdient.

Simone Biles: ‘Focussen op mentaal welzijn’

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft ondertussen zelf meer uitleg gegeven over waarom ze zich terugtrok uit de teamfinale. ‘Geen blessure, maar wel wat gekrenkte trots’, aldus de topturnster die een mindere sprong afwerkte tijdens de teamfinale. ‘Na de oefening wou ik niet meer voortturnen’, zei ze. ‘Ik moet me concentreren op mijn mentaal welzijn. We moeten onze geest en ons lichaam beschermen en niet zomaar doen wat iedereen wil dat we doen.’ Of ze de individuele toestelfinales zal afwerken is nog onduidelijk. ‘We bekijken het dag per dag en we zien wel wat er gebeurt.’