Giften aan rampenfondsen worden fiscaal aftrekbaar

Wie geld stort aan de gewestelijke rampenfondsen om de slachtoffers van de overstromingen in ons land te steunen, zal dat kunnen aftrekken van de belastingen. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Voor bedrijven wordt het aftrekbare bedrag opgetrokken van 500.000 tot 2,5 miljoen euro.

Grote delen van ons land werden midden juli getroffen door uitzonderlijk zware regenval, waardoor tientallen steden en gemeenten te kampen kregen met zware overstromingen. Bij de ramp kwamen zeker 41 mensen om het leven. Bovendien zijn ettelijke auto’s weggespoeld en zijn duizenden woningen verwoest of zwaar beschadigd.

Rampenfondsen spijzen

Wie schade leed, moet zich in eerste instantie tot de verzekeringen wenden maar kan ook aankloppen bij de gewestelijke rampenfondsen. Die komen tussen in materiële schade aan goederen die niet onder de verzekeringspolis vallen, veroorzaakt door een erkende natuurramp.

Om die rampenfondsen te helpen spijzen, maakt minister van Financiën Vincent Van Peteghem giften aan die fondsen nu fiscaal aftrekbaar. Dat laat hij dinsdagmiddag weten. Ondernemingen of venootschappen mochten tot nog toe tot 500.000 euro fiscaal aftrekken, maar dat plafondbedrag wordt voor de rest van het jaar opgetrokken tot 2,5 miljoen euro.

Hogere belastingvermindering bij giften

Wat niet in dit pakket maatregelen zit, is een hogere belastingvermindering bij giften. Vorig jaar verhoogde de regering de fiscale aftrekbaarheid van giften vanaf 40 euro aan goede doelen wegens de coronacrisis van 45 naar 60 procent. Regeringspartijen Vooruit en Groen toonden zich al voorstander van een verlenging van die maatregel, en ook minister Van Peteghem wil er al enige tijd werk van maken. Wat de Vlaamse liberalen ervan denken, is niet duidelijk. Bij vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil men geen standpunt innemen. ‘Wij doen er alles aan om hierover zo spoedig mogelijk een akkoord te krijgen’, luidt het bij Van Peteghem.

Verlaagd btw-tarief heropbouw

Daarnaast zullen de slachtoffers hun woning kunnen heropbouwen aan het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor sloop- en heropbouwwerken, en dus niet aan 21 procent. Die maatregel is oorspronkelijk gelanceerd om de relance te stimuleren en geldt nog tot eind 2022.

Tot slot zal de overheid eigendomsinformatie uit het kadaster - zoals een eigendomstitel of een hypothecair getuigschrift - gratis afleveren aan slachtoffers van de watersnoodramp. Die documenten zijn vaak nodig om een schadeclaim in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij. Mensen die de documenten al opvroegen en daarvoor betaalden, kunnen op verzoek een terugbetaling krijgen.