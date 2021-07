Belgische turnsters eindigen achtste in eerste olympische teamfinale, Nina Derwael haalt monsterscore op brug

Dat de Belgische turnsters zich konden kwalificeren voor de olympische teamfinale is een fantastische prestatie op zich. In de finale zelf braken Jutta Verkest, Nina Derwael, Maellyse Brassart en Lisa Vaelen echter geen potten, ze eindigden achtste. Het goud was voor Rusland, dat de VS aftroefde. De Amerikanen moesten het na de eerste rotatie zonder topper Simone Biles stellen.

De Belgische turnsters startten in de finale met de oefening op de balk. Die liep niet meteen van een leien dakje. Maellyse Brassart maakte een foutje bij de opsprong en ook tijdens haar oefening kwam ze ten val. Met de degelijke maar niet uitzonderlijke scores van de anderen kwam België na de eerste rotatie op de achtste plaats terecht.

In de strijd om het goud laat Rusland zich meteen gelden. Na de grondoefeningen van de Russische turnsters staan ze meteen eerste, met een punt voorsprong op de VS.

Exit Biles

Tijdens de grondoefening ging het beter bij de Belgen. Verkest liet een knappe oefening optekenen en kreeg daarvoor een score van 13.066. Daarmee deed ze beter dan tijdens de kwalificaties.

Op dat moment eisten de Amerikanen even alle aandacht op, want na haar tegenvallende sprongoefening trok turnvedette Simone Biles zich terug uit de finale. Jordan Chiles nam haar nummers op zich. De Amerikaanse Sunisa Lee zette aan de brug met ongelijke leggers een oefening met een monsterscore van maar liefst 15.400 neer.

De amper 15-jarige Verkest bleef ondertussen mooie dingen tonen. Voor haar sprongoefening verzamelde ze een score van 13.466, lang niet slecht. Maellyse Brassart herpakte zich duidelijk na haar mindere balkoefening. Voor haar sprong kreeg ze een score van 14.033. Lisa Vaelen deed zelfs nog beter en klokte af op 14.233. Het zorgde ervoor dat de Belgische meisjes de kloof op nummer zeven Frankrijk verkleinden.

Derwael zet puntjes op de i

Gaandeweg leek alles erop te wijzen dat het goud voor Rusland was. De Amerikaanse dames maakten te veel fouten, terwijl de Russen net foutloos bleven. Dat werd even later ook bevestigd: ze wonnen het goud met een grote voorsprong op de Amerikanen, die tevreden moesten zijn met zilver. Het Verenigd Koninkrijk ging met het brons aan de haal.

Het Belgische hoogtepunt werd opgespaard voor het laatst. Nina Derwael liet een schitterende oefening zien aan de brug met ongelijke leggers. Net als haar grote concurrente Sunisa Lee kreeg Derwael daar een score van 15.400 voor. Het mocht niet baten in de uiteindelijke ranking — België eindigde achtste, al deed ons land het nooit beter.

Simone Biles: ‘Focussen op mentaal welzijn’

De Amerikaanse turnster Simone Biles heeft ondertussen wat meer uitleg gegeven over waarom ze zich terugtrok uit de teamfinale. Het gaat niet om ‘medische redenen’, zoals de Amerikanen aanvankelijk meegaven. ‘Geen blessure, maar wel wat gekrenkte trots’, aldus de topturnster die een mindere sprong afwerkte tijdens de teamfinale. ‘Na de oefening wou ik niet meer voortturnen’, zei ze. ‘Ik moet me concentreren op mijn mentaal welzijn. We moeten onze geest en ons lichaam beschermen en niet zomaar doen wat iedereen wil dat we doen.’ Of ze de individuele toestelfinales zal afwerken is nog onduidelijk. ‘We bekijken het dag per dag en we zien wel wat er gebeurt.’