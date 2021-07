Op zijn vierde Olympische Spelen sprong de Brit Tom Daley eindelijk naar een gouden medaille. Samen met Matty Lee kon de schoonspringer in het synchroonduiken van het 10 meterplatform China achter zich houden. Op het podium, met de gouden medaille om de hals, maakte Daley, als voorvechter voor lgbti-rechten, nog een sterk statement.

De homoseksuele Daley praat al jarenlang openlijk over zijn geaardheid en de pesterijen die hij moest ondergaan in z’n jeugd. De Brit heeft daardoor veel mentale problemen gekend. Na het waarmaken van zijn olympische droom, zei hij daar het volgende over: ‘Ik ben een homoseksuele man en ook een olympisch kampioen. Toen ik jonger was, had ik het gevoel dat ik nooit iets zou bereiken vanwege wie ik was.’